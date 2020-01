Die Nato hat wegen des eskalierenden Streits zwischen den USA und dem Iran eine Sondersitzung anberaumt. Der Nordatlantikrat werde heute auf Botschafterebene zusammentreten, erklärte das Verteidigungsbündnis in Brüssel. Teheran und Washington überziehen sich seit der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA mit Drohungen. Auch der Irak ist involviert.

Soleimani war in der Nacht zum Freitag in der irakischen Haupstadt Bagdad durch US-Raketenbeschuss getötet worden. Das irakische Parlament forderte daraufhin den Abzug aller ausländischen Soldaten aus dem Land. US-Präsident Trump drohte seinerseits mit "nie dagewesenen" Sanktionen, sollte der Irak den Abzug amerikanischer Soldaten erzwingen.



Bundesaußenminister Maas stellte sich gegen Trump. Drohungen seien der falsche Weg, um die irakische Regierung von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er plädierte dafür, mit Argumenten auf alle Seiten einzuwirken. Man habe im Irak viel investiert, um das Land wieder aufzubauen - und dies drohe nun alles verloren zu gehen.



Ob der von Trump kritisierte Beschluss des irakischen Parlaments rechtlich bindend ist, ist derzeit unklar. Derzeit sind rund 5.000 US-Soldaten im Irak stationiert. Die Bundeswehr will wegen der Spannungen zunächst keine neuen Ausbildungs-Soldaten in das Land schicken.