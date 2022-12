Straßensperren in Mitrovica

Konflikt im Nord-Kosovo (Bojan Slavkovic/AP/dpa)

In der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten Serben neue Straßensperren. Mehrere Lastwagen riegelten einen der Zugänge zu einem Viertel ab. Die serbische Regierung versetzte gestern Abend die Armee in höchste Alarmbereitschaft. Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die Regierung in Pristina oder den Kosovo als Staat anzuerkennen. Sie werden dabei von Serbien unterstützt, von dem sich das Kosovo 2008 unabhängig erklärt hatte.

Viele Mitgliedsländer der Vereinten Nationen erkennen das Kosovo nicht als eigenständigen Staat an. Die Regierung in Belgrad bezeichnet die Region als autonome Provinz Serbiens.

