Straßensperren in Mitrovica

In der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten Serben neue Straßensperren. Serbiens Präsident Vucic warnte vor einer Vertreibung der serbischen Minderheit aus dem Kosovo. Er hatte zuvor die Armee in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovo leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die kosovarische Regierung in Pristina oder den Kosovo als Staat anzuerkennen.

Das Kosovo hat sich 2008 für unabhängig erklärt und von Serbien losgelöst. Die Regierung in Belgrad erkennt das nach wie vor nicht an.

