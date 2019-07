Vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Iran schickt Großbritannien erneut ein Kriegsschiff in den Persischen Golf.

Der Zerstörer "HMS Duncan" werde dort die Wahrung des freien maritimen Verkehrs überwachen, erklärte die Regierung in London. Das Schiff soll die Fregatte "HMS Montrose" ablösen, an der Wartungsarbeiten nötig sind.



Die "Montrose" hatte nach britischer Darstellung am Donnerstag den Versuch iranischer Schnellboote verhindert, einen britischen Tanker festzusetzen. Teheran bestreitet die Angaben.