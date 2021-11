Innenministerin Priti Patel ist bei dem Treffen in Calais nicht länger willkommen. (imago / PA images)

Der französische Innenminister Darmanin sagte ein Treffen mit seiner britischen Amtskollegin Patel ab. Er begründete dies mit einem Brief, in dem der britische Premierminister Johnson den französischen Präsidenten Macron zur Rücknahme von Migranten aufgefordert hatte, um das Geschäftmodell der Schlepper zu zerstören. Darmanin nannte das Schreiben in einer Nachricht an Patel eine "Enttäuschung". Bei dem Krisentreffen am Sonntag in Calais sollen sich nun nur die zuständigen Minister von Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland mit Vertretern der EU-Kommission treffen. Der britische Verkehrsminister Shapps rief Frankreich auf, die Ausladung Patels zu überdenken. Keine Nation könne dies alleine stemmen.

Am Mittwoch waren mindestens 27 Menschen im Ärmelkanal ertrunken. Großbritannien wirft Frankreich schon länger vor, nicht genug zu tun, um solche Überfahrtsversuche zu verhindern.

