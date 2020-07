Spardruck durch Corona-Krise "Provenienzforschung steht auf der Kippe, wenn es knapp wird"

Die Provenienzforschung will Klarheit schaffen, wie viel geraubte Kunst in Archiven, Bibliotheken und Sammlungen schlummert. Diese Recherche kostet Zeit und Geld. Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste warnte im Dlf davor, in der Corona-Krise hier den Rotstift anzusetzen.

Gilbert Lupfer im Gespräch mit Anja Reinhardt