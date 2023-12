Der Verwaltungsrat der Behörde teilte in Nürnberg mit, die Bundesregierung erwarte einen Sparbeitrag in Höhe von jeweils 1,5 Milliarden Euro für 2024 und 2025. In den folgenden beiden Jahren sollten es jeweils 1,1 Milliarden Euro sein. Damit sollten Zuschüsse des Bundes aus der Corona-Zeit zurückgezahlt werden. Die Vorsitzende des Verwaltungsrates, Piel, sagte, der Bundesagentur Geld wegzunehmen, sei nicht Sparen, sondern das Verschieben von Problemen in die Zukunft.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.