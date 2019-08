In Moskau sind im Anschluss an eine friedliche Demonstration für faire und freie Wahlen mehr als 100 Menschen festgenommen worden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten "Spaziergänge" durch die Straßen der russischen Hauptstadt. Der inhaftierte Oppositionspolitiker Nawalny hatte auf Twitter zu dieser Form des Protestes aufgerufen.

Bürgerrechtler sprachen von 150 Festsetzungen, die Polizei von 136. Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, gegen nicht genehmigte Aktionen mit aller Härte vorzugehen. Zuvor hatten nach Angaben der Nichtregierungsorganisation "White Counter" 40.000 Menschen an der genehmigten Demonstration teilgenommen, die Polizei sprach von 20.000.



Es war das dritte Wochenende in Folge, an dem die Einwohner Moskaus für ihr Anliegen auf die Straße gingen. Sie wollen erreichen, dass alle Kandidaten zur Stadtratswahl in vier Wochen antreten dürfen. Regierungskritiker sind bislang nicht zugelassen. Im Vorfeld der Proteste wurde die Oppositionspolitikerin Sobol festgenommen. - Bei Aktionen in anderen russischen Städten sind nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 60 Personen abgeführt worden.