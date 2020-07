SPD-Generalsekretär Klingbeil hat den Parteiausschluss des früheren Berliner Finanzsenators Sarrazins begrüßt.

Das Kapitel sei für seine Partei beendet, für die es ein guter Tag sei, sagte Klingbeil in Berlin und forderte Sarrazin zugleich auf, die Entscheidung zu akzeptieren. Dieser werde künftig nicht mehr seine rassistischen und antimuslimischen Thesen unter dem Deckmantel einer SPD-Mitgliedschaft verbreiten können.



Zuvor hatte das oberste parteiinterne Schiedsgericht in dritter und höchster Instanz den Entzug der Mitgliedschaft Sarrazins bestätigt. Anlass des Verfahrens war sein 2018 veröffentlichtes Buch "Feindliche Übernahme". Zur Begründung hieß es, Sarrazins Äußerungen seien eingebettet in eine Linie der Herabwürdigung von Menschen vor allem muslimischen Glaubens. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die SPD böte Mitgliedern im rechtspopulistischen Spektrum Raum.



Sarrazin kündigte an, die Entscheidung vor dem Landgericht Berlin zivilrechtlich anzufechten. Das Verfahren sei nicht offen, ehrlich und fair gewesen. Zudem habe die Entscheidung bereits vor der mündlichen Verhandlung festgestanden.