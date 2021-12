Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte der SPD-Politiker, dieses Verlangen sei inakzeptabel. Das östliche Europa sei nicht der Vorhof der Macht von Präsident Putin. Roth betonte, es sei die freie Entscheidung der osteuropäischen Gesellschaften, Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung zu teilen. Diese Werte seien im Kern das, was Europa ausmache.

Russland hatte am Freitag einen Entwurf für Vereinbarungen mit den westlichen Staaten zu möglichen Sicherheitsgarantien veröffentlicht. In dem Papier verlangt Moskau von der Nato unter anderem, die Ukraine entgegen dessen Wunsch nicht in das Verteidigungs-Bündnis aufzunehmen.