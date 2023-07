Putsch in Niger

SPD-Außenpolitiker Nils Schmid in der 72. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 30.11.2022 (IMAGO / Future Image / Frederic Kern)

Bundeswehr-Abzug in Mali wie geplant

Mit Blick auf den Abzug der Bundeswehr aus dem Nachbarland Mali sagte der außenpolitische Sprecher der SPD, dieser sei nicht gefährdet. Niger habe aus seiner Sicht kein Interesse daran, die Minusma-Mission zum Gegenstand einer Auseinandersetzung zu machen.

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann hatte dagegen die Sorge geäußert, dass die Machtübernahme negative Folgen für den Abzug der Bundeswehr aus Mali haben könnte. Die Bundeswehr unterhält in Niger einen Stützpunkt, der als Drehkreuz für den Abzug der Truppe aus Mali fungiert

Verbot von Demonstrationen

Offiziere der Präsidentengarde hatten den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum am Mittwoch in seinem Palast festgesetzt und die Machtübernahme verkündet. Gestern hatte sich die Armee des Landes an die Seite der Putschisten gestellt. Diese untersagten jegliche Demonstrationen in Niger.

Der Staatsstreich stieß international auf Kritik. Unter anderem die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas forderten die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen.

