Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil sagte gestern Abend im ZDF , die Linie der SPD sei sehr klar. Die gegenwärtige Eskalation gehe von Russland aus. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, sollte Russland die Ukraine angreifen, betonte der Parteichef. Zum Vorschlag des früheren SPD-Chefs und Ex-Außenministers Gabriel für eine offene Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine sagte Klingbeil, er habe die prinzipielle Überzeugung, dass Waffenlieferungen in der jetzigen Situation nichts brächten.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte im Deutschlandfunk , weitere Waffen hätten gegenüber der russischen Übermacht keine abschreckende Wirkung. Wichtiger seien wirtschaftliche Sanktionen wie ein Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im Falle eines Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine.

Röttgen kritisierte auch Äußerungen von Alt-Kanzler Schröder zum Ukraine-Konflikt. Der frühere SPD-Vorsitzende, der heute den Aufsichtsräten von zwei russischen Staatskonzernen vorsitzt, hatte der Ukraine im Konflikt mit Russland "Säbelrasseln" vorgeworfen. Röttgen sagte, Schröders Aussagen seien "beschämend". Der Altkanzler sei ein bezahlter Angestellter des Kreml und bringe keine ernstzunehmenden Argumente in die Debatte ein.

Die Ukraine-Krise wird am Nachmittag auch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigen. Die Debatte in öffentlicher Sitzung wurde von den USA beantragt, um das - wie es in New York hieß - "bedrohliche Verhalten" Russlands zu erörtern. Es sei nicht mehr angebracht, einfach abzuwarten, erklärte die US-Botschafterin bei der UNO, Thomas-Greenfield.

Die USA und ihre Verbündeten werfen Russland vor, mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen zu haben und einen Einmarsch vorzubereiten. Der Kreml bestreitet, eine Invasion zu planen. Als eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates hat Russland ein Vetorecht gegen jede Resolution, die dem Gremium vorgelegt wird.

31.01.2022