Kanzlerkandidat Olaf Scholz wirbt vor den Delegierten für den Koalitionsvertrag. (Michael Kappeler/dpa)

Scholz bekräftigte sein Ziel, länger als vier Jahre an der Regierung zu bleiben. Deutschland brauche jetzt eine Politik, die etwas wage und sich nicht wegducke, sagte Scholz auf einem Sonderparteitag der SPD in Berlin. In den kommenden Jahren gehe es darum, allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und Wandel langfristig zu gestalten. Als zentrale Aufgaben der Ampel-Koalition nannte Scholz zudem den Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel.

Klingbeil nannte als wichtigste Punkte unter anderem das Bürgergeld, die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro und die Kindergrundsicherung.

Die FDP stimmt morgen auf einem Sonderparteitag über den Koalitionsvertrag ab, bei den Grünen läuft eine Mitgliederbefragung. Scholz soll am Mittwoch ins Amt gewählt werden. Die Ministerposten der Sozialdemokraten sollen am Montag bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.