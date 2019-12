Der SPD-Parteitag hat den Weg für die Wahl der designierten Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans freigemacht. Die rund 600 Delegierten beschlossen mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine Satzungsänderung, die eine Doppelspitze ermöglicht.

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer hatte den Parteitag in Berlin zuvor eröffnet. Sie hob ihn ihrer Rede die Erfolge der SPD in der Regierungsarbeit hervor. Als Beispiele nannte sie unter anderem den Mindestlohn und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Mit Blick auf die letzten Wochen erklärte Dreyer, es habe noch nie eine solch tiefe innerparteiliche Demokratie gegeben. Zehntausende hätten sich an den Diskussionen mit ihren Ideen beteiligt. Dreyer stellte sich auch demonstrativ hinter Bundesfinanzminister Scholz, der die Abstimmung über den neuen Parteivorsitz mit seiner Team-Partnerin Geywitz verloren hatte.



Geywitz soll nun stellvertretende Parteichefin werden, ebenso wie die saarländische Landesvorsitzende Rehlinger. Um den dritten Vize-Posten könnte es eine Kampfabstimmung zwischen Bundesarbeitsminister Heil und Juso-Chef Kühnert geben. Möglich ist aber auch, dass der vorgesehene Kreis der Stellvertreter erweitert wird auf vier Personen.



Die designierte SPD-Co-Vorsitzende Esken kündigt an, von dem Parteitag werde ein Aufbruchsignal ausgehen. Zugleich betont sie die Bedeutung der Klimapolitik. Hier werde sie für mehr Engagement der SPD einstehen. Neben Esken soll der frühere NRW-Finanzminister Walter-Borjans an die Parteispitze gewählt werden.