Die Vertreterin des linken Flügels in der SPD, Mattheis, bedauert, dass der Parteitag den Antrag zum Ausstieg aus der Großen Koalition nicht mitgetragen hat.

Mattheis sagte im Deutschlandfunk, der Beschluss, lediglich in neue Gespräche mit der Union zu gehen, könne nicht zufriedenstellen. Für eine starke SPD müsse man raus aus der Großen Koalition und zwar mit der klaren Zielsetzung, die Partei zu erneuern und wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen.



Heute wird der Parteitag in Berlin mit den neuen Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Arbeit am Parteiprogramm, insbesondere die Sozialpolitik. Der Vorstand schlägt unter anderem vor, das Arbeitslosengeld Zwei durch ein Bürgergeld abzulösen.