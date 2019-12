Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind das neue Führungsduo der Sozialdemokraten.

Auf dem Parteitag in Berlin erhielt Esken 75,9 Prozent der Stimmen, Walter-Borjans kam auf 89,2 Prozent. Die SPD hat damit erstmals in ihrer Geschichte eine Doppelspitze. Den Weg hatten die rund 600 Delegierten mit einer Satzungsänderung freigemacht. Esken und Walter-Borjans sprachen sich in ihren Bewerbungsreden für eine deutliche linkere Politik ihrer Partei aus. Konkret forderten sie eine Umkehr in der Arbeits- und Sozialpolitik aus, mehr öffentliche Investitionen sowie eine Steuerreform für mehr Verteilungsgerechtigkeit.



In der anschließenden Debatte zur Zukunft der Großen Koalition warb Juso-Chef Kühnert dafür, die Revisionsklausel zu nutzen. Er habe Vertrauen, dass das neue Führungsduo die Verhandlungen offen und ohne Vorfestlegungen führten. Der in der Mitgliederbefragung unterlegene Bundesfinanzminister Scholz warb für eine Fortführung der Großen Koalition. Er betonte, in der Regierung könne die SPD Einfluss nehmen. Die SPD-Linke Hilde Mattheis forderte dagegen den sofortigen Ausstieg.