Das Logo der SPD (picture-alliance / dpa / Lino Mirgeler)

Das beschloss der Vorstand nach Angaben aus Parteikreisen. Er wird außerdem auf einen Tag verkürzt, auf den 11. Dezember. Auf dem ordentlichen Parteitag soll vor allem die SPD-Spitze neu gewählt werden.

Auch der Sonderparteitag für die Abstimmung über den Ampel-Koalitionsvertrag am 4. Dezember wird an die Corona-Lage angepasst. An beiden Terminen ist demnach ein hybrides Format vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.