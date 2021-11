Das Logo der SPD (picture-alliance / dpa / Lino Mirgeler)

Das beschloss der Vorstand nach Angaben aus Parteikreisen. Er wird außerdem auf einen Tag verkürzt, auf den 11. Dezember. Auf dem ordentlichen Parteitag soll vor allem die SPD-Spitze neu gewählt werden.

Auch der Sonderparteitag für die Abstimmung über den Ampel-Koalitionsvertrag am 4. Dezember wird an die Corona-Lage angepasst. An beiden Terminen ist demnach ein hybrides Format vorgesehen.

Die CDU will heute beraten, ob ihr nächster Bundesparteitag in digitaler Form stattfinden soll. Das Treffen, auf dem ein neuer Bundesvorsitzender gewählt wird, ist bislang am 21. und 22. Januar in Hannover geplant.

