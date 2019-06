Die Nachfolge von Andrea Nahles als SPD-Fraktionsvorsitzende wird wohl erst nach der parlamentarischen Sommerpause geregelt.

Der kommissarische Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte, für ihn deute es sich an, dass man wahrscheinlich "noch ein wenig länger Zeit" brauchen. Die Fraktion wolle "in Ruhe und konzentriert" beraten.



Am Nachmittag erklärte Nahles vor den Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion ihren Rücktritt, den sie am Sonntag schriftlich angekündigt hatte. In einer kurzen Ansprache blickte sie auf ihre Arbeit als Parlamentarierin zurück.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig plädiert dafür, vor der Ernennung einer neuen Partei-Spitze zunächst die Parteibasis zu befragen. Zunächst müsse vor Ort diskutiert werden, sagte Schwesig in Berlin. Es sollten Vorschläge gesammelt werden anstatt zu sagen, wie das Verfahren ablaufen solle. Der SPD-Vorstand hatte entschieden, nach dem Rückzug von Parteichefin Nahles die drei Vizevorsitzenden Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel mit der kommissarischen Führung zu betrauen.



SPD-Generalsekretär Klingbeil ist trotz bereits erfolgter Absagen zuversichtlich, dass sich mehrere Politiker um den Vorsitz der Partei bewerben werden. Er halte eine Doppelspitze für sehr wahrscheinlich, sagte Klingbeil im Deutschlandfunk. Eine eigene Kandidatur wies er zurück.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner empfahl seiner Partei, das Bündnis mit der Union nicht aus einer Position der Schwäche heraus zu kündigen. Eine derartige Entscheidung sollte an Ziele gebunden werden, wenn zum Beispiel die Grundrente oder das Klimaschutzgesetz nicht kämen, meinte Stegner.