In Brandenburg haben SPD, CDU und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen.

Ministerpräsident Woidke sagte zum Auftakt in Potsdam, er hoffe, dass man die Gespräche Mitte Oktober abschließen könne. Die Parteien gingen mit Optimismus in die Verhandlungen.



Bei der Landtagswahl war die SPD trotz Einbußen stärkste Partei vor der AfD geworden. Die bisherige Koalition aus SPD und Linken verlor ihre Mehrheit. Nach SPD und CDU hatte am Wochenende auch ein Kleiner Parteitag der Grünen der Aufnahme von Gesprächen zugestimmt.