Energiewende

Manche Leute redeten vom Jahr 2030, es gehe aber um die nächsten zwölf Monate, sagte Klingbeil der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte zuletzt ein Konzept für günstigen Industriestrom angekündigt, der allerdings erst am Ende des Jahrzehnts aus Windenergieanlagen auf See kommen soll. SPD-Chef Klingbeil schlug vor, den staatlich gedeckelten Strompreis für die Industrie mit Geldern aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds zu finanzieren. Ob der Strompreis am Ende fünf oder sieben Cent je Kilowattstunde betrage, werde man sehen, meinte Klingbeil. Bundesfinanzminister Lindner hatte sich zur Finanzierung skeptisch geäußert.

Deutschland liegt mit einem Industriestrompreis von durchschnittlich 20 Cent je Kilowattstunde am oberen Ende der Skala in Europa.

