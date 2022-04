Nach Votum auf FDP-Parteitag

SPD-Chef Klingbeil sieht keine Koalitionskrise wegen der Debatte um Waffenlieferungen. (picture alliance/dpa)

Klingbeil sagte im ARD-Fernsehen, da gebe es keine Koalitionskrise. Kommende Woche werde man sehen, dass die Regierung geschlossen stehe. Auf dem FDP-Parteitag hatten sich die Delegierten klar hinter einen Antrag gestellt, der die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine befürwortet. Bundeskanzler Scholz sieht sich seit Wochen mit dem Vorwurf der Zögerlichkeit konfrontiert - auch innerhalb der Koalition.

Die "Süddeutsche Zeitung" veröffentlichte inzwischen Details aus einem Antrag, den die Unionsfraktion kommende Woche im Bundestag zur Abstimmung bringen will. Demnach sollen aus Bundeswehrbeständen Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert werden - inklusive schwerer Waffen wie Kampf- und Schützenpanzern. Unionsfraktionschef Merz sagte der Zeitung, man biete der Koalition einen gemeinsamen Entschließungsantrag an, um Klarheit zu schaffen. In dem Bericht heißt es weiter, sollte es nicht zu einer Verständigung kommen, wolle die Union den Antrag wie geplant allein ins Parlament einbringen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.