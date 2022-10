Chinesischer Cosco-Konzern

Der Vollmond über Hamburg am Hafen an der Elbe (picture alliance /)

Die Debatte sei teilweise sehr verkürzt, wenn etwa vom Ausverkauf des Hamburger Hafens die Rede sei, sagte Klingbeil im Interview der Woche des Deutschlandfunks . Wenn man ins Detail schaue, dann sehe man, dass es um eine Betreibergesellschaft gehe, die eine Minderheitenbeteiligung an einem Terminal anstrebe. Ein Einstieg Chinas in kritische Infrastruktur wäre aus seiner Sicht problematisch und müsse ausgeschlossen werden. Die Infrastruktur gehöre der Stadt Hamburg und das werde so bleiben, betonte Klingbeil.

Unter anderem der CDU-Vorsitzende Merz hatte vor einer chinesischen Beteiligung am Hamburger Hafen gewarnt. Ein chinesischer Staatskonzern bekäme damit Zugang zu wesentlichen Daten des Frachtverkehrs im Hamburger Hafen, schrieb Merz. Und das exakt zu dem Zeitpunkt, an dem die Kommunistische Partei in China ihren aggressiven Ton in der Außenpolitik erneut verschärfe und mit einem Krieg gegen Taiwan drohe.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.