Verteidigungsministerin

Die neuen SPD-Ministerinnen und Minister: Christine Lambrecht (r.) und Lars Klingbeil (2. von r.) (dpa/Michael Kappeler)

Klingbeil sagte im Sender RTL, sie sei keine Fehlbesetzung. Lambrecht müsse aufholen, was in 16 Jahren unionsgeführter Regierungen versäumt worden sei. Sie habe das volle Vertrauen von Partei und Kanzler Scholz.

Zuletzt hatte CSU-Chef Söder einem Medienbericht zufolge die Entlassung der Ministerin gefordert. Die SPD-Politikerin sei in ihrem Amt komplett überfordert und blamiere Deutschland, soll er in einer internen Sitzung gesagt haben. Lambrecht werden unter anderem kommunikative Fehler und unzureichende Waffenlieferungen an die Ukraine vorgeworfen.

