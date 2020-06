Die SPD-Kovorsitzende Esken fordert eine unabhängige Aufarbeitung von Gewalt und Rassismus bei der Polizei in Deutschland.

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass der Korpsgeist in der Polizei eine größere Rolle spiele als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für Rassisten und Rechtsextremisten in Uniform dürfe es keinen Platz geben. Deshalb müsse eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerden betraut werden, sagte Esken.



Mit Blick auf die Vorgänge in den USA warnte sie davor, dass es auch in Deutschland Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte gebe. Die große Mehrheit der Beamten stehe solchen Tendenzen aber kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust.