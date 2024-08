Migrationsdebatte

SPD-Chefin Esken: Keine Kooperation mit Union an Grünen und FDP vorbei

Nach dem tödlichen Anschlag von Solingen wird in Deutschland weiter über Änderungen in der Migrationspolitik diskutiert. SPD-Chefin Esken erteilte einer Kooperation mit der Union eine Absage, wenn dies an den Koalitionspartnern Grünen und FDP vorbei geschähe. Mit Blick auf den diesbezüglichen Vorschlag von Unionsfraktionschef Merz sagte Esken im rbb-Hörfunk, das werde man nicht machen.