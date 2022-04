Nach Verstimmungen

Die SPD-Bundes-Ko-Vorsitzende Esken (imago images/Political-Moments)

Hintergrund ist dessen wiederholt scharfe Kritik an der jahrelangen Russland-Politik der Sozialdemokraten. Esken schrieb auf Twitter, gerade in Zeiten, in denen einem die Herzen schwer und die Debatten manchmal hitzig seien, sei es umso wertvoller, das offene und vertrauensvolle Gespräch zu pflegen. Melnyk machte deutlich, dass er neben dem Thema Waffenlieferungen erneut einen Stopp russischer Energie-Lieferungen ansprechen will. Erst kürzlich hatte sich der Diplomat in Sozialen Medien einen öffentlichen Schlagabtausch mit dem ehemaligen SPD-Chef Gabriel geliefert. Zuvor hatte Melnyk Bundespräsident Steinmeier vorgeworfen, in seinen früheren Ämtern als Kanzleramtschef und Außenminister ein "Spinnennetz" an Kontakten zu Moskau geknüpft zu haben.

Darin seien auch viele Leute verwickelt gewesen, die jetzt in der hierzulande regierenden Ampelkoalition das Sagen hätten.

