Die Brandenburger SPD-Abgeordnete Ziegler soll Nachfolgerin des verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Oppermann werden.

Der SPD-Fraktionsvorstand habe sich mehrheitlich auf diesen Vorschlag verständigt, heißt es in einem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Mützenich an alle SPD-Bundestagsabgeordneten. Ziegler verfüge über einen großen politischen Erfahrungsschatz und kenne den Parlamentsbetrieb sehr gut. Sie sei eine Genossin mit einem beispielhaften Lebensweg aus einem ostdeutschen Bundesland, so Mützenich weiter.



Die 60-Jährige sitzt seit 2009 im Bundestag. Seit 2013 ist sie eine der parlamentarischen Geschäftsführerinnen ihrer Fraktion. Zuvor war sie in verschiedenen Ressorts Ministerin in Brandenburg.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.