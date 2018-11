Mit Gesprächsrunden und internationalen Gästen will die SPD ihre Neupositionierung vorantreiben.

SPD-Generalsekretär Klingbeil kündigte insgesamt 50 Veranstaltungen - darunter ein so genanntes Debattencamp mit zahlreichen Foren am Wochenende - an. Dabei solle es um die Zukunft von Hartz Vier, bezahlbaren Wohnraum in Großstädten und die Migrationspolitik in Europa gehen. Weiter hieß es, geladen seien neben Politikern unter anderem Gewerkschafter, Unternehmer und Schriftsteller. Der Parteivorstand werde die Ergebnisse bündeln. Bis zum Bundesparteitag Ende 2019 solle ein SPD-Zukunftsprogramm stehen.