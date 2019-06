Nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Nahles sucht die SPD nach einer neuen Führung. Einige mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz haben bereits abgesagt. Kommissarisch soll die Partei von einem Trio geleitet werden.

Die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel teilen sich die Nachfolge von Nahles bis zu einer Neuwahl, wie die Politiker gemeinsam in Berlin erklärten. Alle drei sagten zugleich, sie stünden nach dem Übergangsprozess nicht als Kandidaten für den künftigen Parteivorsitz zur Verfügung. Dreyer und Schwesig betonten, sie wollten Ministerpräsidentinnen in Rheinland-Pfalz beziehungsweise in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Schäfer-Gümbel hatte bereits vor einiger Zeit erklärt, sich im Herbst aus der Politik zurückzuziehen.



Der hessische SPD-Landeschef kündigte eine Vorstandssitzung der Partei für den 24. Juni an. Dann solle über das weitere Vorgehen für den künftigen Vorsitz beraten werden - auch über Vorschläge zu einer möglichen Doppelspitze und einer Urwahl.

Kandidaturen für Spitzenämter noch offen

Noch ist also unklar, wer die Partei dauerhaft führen wird. Vizekanzler Scholz sagte im ARD-Fernsehen, mit seinem Posten als Bundesfinanzminister sei das zeitlich nicht zu schaffen. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil signalisierte, dass er keinen Wechsel nach Berlin anstrebe: Er sei und bleibe furchtbar gerne Ministerpräsident in Niedersachsen und habe keine anderen Ambitionen, sagte er dem NDR. Langfristig werben einige SPD-Vertreter für eine Doppelspitze, darunter Bundesaußenminister Maas und der sächsische Wirtschaftsminister Dulig.



Kandidat für den Fraktionsvorsitz könnte der bisherige Vizechef Post werden. Der SPD-Linke Miersch und Ex-Kanzlerkandidat Schulz hatten vor Nahles' Rücktrittsankündigung erklärt, nicht gegen die Parteichefin anzutreten. Grundsätzlich ausgeschlossen hatten sie eine Kandidatur aber nicht.



Nahles hatte gestern angekündigt, als Partei- und Fraktionschefin zurückzutreten. Bei den Beratungen des SPD-Vorstands ging es heute auch um Zeitpunkt und Organisation einer Neuwahl der oder des Parteivorsitzenden. Dafür könnte der Parteitag vorgezogen werden, der für Dezember geplant ist.