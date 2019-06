Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann möchte in die Entscheidung über Vorsitz und Kanzlerkandidatur seiner Partei auch Nicht-Mitglieder einbeziehen. Im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe schlug Oppermann vor, interessierten Bürgern gegen Zahlung von fünf Euro die Möglichkeit zu geben, sich registrieren zu lassen und über mögliche Kandidaten abzustimmen.

Das würde Offenheit signalisieren und könnte die SPD wieder zu einem gesellschaftlichen Projekt machen, meinte der Vizepräsident des Bundestags. Unter anderem in Frankreich haben Parteien Nicht-Mitgliedern die Teilnahme an Vorwahlen ermöglicht.



Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, Philipp, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), sie habe "Bauchschmerzen" mit einer solchen Öffnung. Die Mitgliedschaft in der Partei könnte dadurch abgewertet werden.



Der SPD-Vorsitz ist derzeit vakant, nachdem die bisherige Parteichefin Nahles vor drei Wochen zurückgetreten war. Der Parteivorstand will am Nachmittag in Berlin bekanntgeben, wie bei der Neubesetzung verfahren wird. Bislang hat niemand eine Kandidatur angekündigt.

Ost-Beauftragter Dulig ruft Kommunalpolitiker zur Bewerbung auf

Der SPD-Ostbeauftragte Dulig hat Kommunalpolitiker seiner Partei aufgerufen, sich für den Bundesvorsitz zu bewerben. Dulig sagte der Zeitung "Die Welt", er würde sich freuen, wenn etwa einer der erfolgreichen SPD-Oberbürgermeister die Herausforderung annähme. Die kenne man zwar in Berlin vielleicht noch nicht, aber das ließe sich ändern. Der sächsische SPD-Landesvorsitzende fügte hinzu, beim derzeitigen Spitzenpersonal sei die Partei etwas ausgebrannt.



Der Vorstand der SPD plant, bei der Wahl auch die Basis zu beteiligen. Wie genau das geschehen soll, ist aber noch unklar.