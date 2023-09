In Hessen hat SPD-Spitzenkandidatin Faeser zusammen mit Verteidigungsminister Pistorius die heiße Wahlkampfphase eröffnet. (Boris Roessler / dpa)

Spitzenkandidatin Faeser kündigte bei einer Auftaktveranstaltung in Bad Homburg an, die Bildungspolitik in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bundesinnenministerin trat gemeinsam mit Verteidigungsminister Pistorius auf. Bundeskanzler Scholz musste seine Teilnahme wegen einer Sportverletzung absagen.

Faeser sagte, sie wolle um jede Stimme kämpfen. Das Rennen sei noch offen. Die Landtagswahl in Hessen findet am 8. Oktober statt. In den aktuellen Umfragen liegt die SPD hinter den derzeitigen Regierungsparteien CDU und Grünen auf Platz drei.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.