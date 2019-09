Mit der ersten Station in Nordrhein-Westfalen setzt die SPD die Vorstellungstour der Kandidaten und Kandidatinnen für den Bundesvorsitz fort.

Die sieben Kandidaten-Duos präsentieren sich heute in Kamen der Parteibasis. Es ist nach dem Auftakt in Saarbrücken Anfang September die 18. von 23 geplanten Regionalkonferenzen. Seit dem Start haben ein Team und ein Einzelkandidat ihre Bewerbung zurückgezogen.



Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen. Anschließend entscheiden die Delegierten eines Bundesparteitags in Berlin Anfang Dezember über den Vorschlag der Basis.