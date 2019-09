Die Zahl der Bewerber um den SPD-Parteivorsitz wird kleiner.

Bei der ersten Regionalkonferenz der Partei in Saarbrücken zogen die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Lange und Ahrens, ihre Bewerbung als Duo zurück. Wie Lange sagte, unterstützen sie nun den nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken. Damit sind noch sieben Duos und ein Einzelbewerber dabei. In Saarbrücken stellten sie sich der Basis vor. In den nächsten Wochen wird es noch 22 weitere Regionalkonferenzen geben. Danach werden die SPD-Mitglieder online und per Brief befragt. Die endgültige Bestätigung des neuen Vorsitzes erfolgt dann durch einen Parteitag.