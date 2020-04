Der Vorschlag der SPD-Vorsitzenden Esken, zur Bewältigung der Corona-Krise eine einmalige Vermögensabgabe einzuführen, ist auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Mit der CDU sei das ganz sicher nicht zu machen, sagte Parteivize Strobel der "Stuttgarter Zeitung". Die FDP verwies darauf, dass der Großteil des Vermögens in Deutschland produktives Betriebsvermögen sei. Dies gelte es in Krisenzeiten zu schützen. Positiv äußerte sich dagegen der Grünen-Politiker Trittin. Eine Vermögensabgabe würde niemanden von den Superreichen überfordern, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Linke hatte bereits gefordert, Vermögen ab einer Million Euro mit einer einmaligen Abgabe von fünf Prozent zu belasten.



Zur Kompenisierung von wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hatte der Bundestag einen Nachtragshaushalt beschlossen, der neue Schulden in Rekordhöhe von 156 Milliarden Euro vorsieht.