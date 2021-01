Die SPD-Spitze versucht, die Einführung eines monatlichen Corona-Zuschlags für Bezieher von Hartz-Vier-Leistungen durchzusetzen.

Die Vorsitzende Esken sagte dem Tagesspiegel, angesichts der offenkundigen Not von Erwachsenen und Kindern in Grundsicherung erwarte man von der Union, dies mitzutragen. Am Mittwoch soll es im Koalitionsausschuss um das Thema gehen.



Esken betonte, viele Hilfsangebote in sozialen Einrichtungen fielen weg oder seien nur eingeschränkt erreichbar. Hinzu kämen gestiegene Ausgaben im Haushalt, beispielsweise für Hygieneartikel. Auch die wegen geschlossener Einrichtungen wegfallende Mittagsverpflegung für Kita- und Schulkinder belaste die ohnehin knappen Haushalte.

