Der Europa-Abgeordnete von Weizsäcker sieht in Italiens Schuldenpolitik eine Gefahr vor allem für das Euroland selbst.

Im Deutschlandfunk warnte der SPD-Politiker vor einer Kettenreaktion, sollte die Regierung in Rom ihre Wahlversprechen einlösen. Für italienische Banken werde es schwieriger, Kredite zu vergeben, weil der Kursverfall der Staatsanleihen ein Loch in die Bilanzen reiße, betonte von Weizsäcker.



Der FDP-Finanzpolitiker Schaeffler sprach sich dafür aus, Italien notfalls zu verklagen. Es müsse deutlich werden, dass man Rechtsverstöße von EU-Mitgliedsstaaten nicht toleriere, sagte Schaeffler ebenfalls im Deutschlandfunk. Im Fiskalpakt der EU sei ein Schuldenverbot festgeschrieben, an das sich Italien nicht halte.



Am Abend wollen die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank die Ergebnisse des diesjährigen Stresstests veröffentlichen.