Der ehemalige SPD-Vorsitzende Schulz fordert von der Europäischen Union eine deutliche Reaktion auf das Notstandsgesetz in Ungarn.

Ungarns Ministerpräsident Orban müsse die Antwort bekommen, die er verdiene, sagte Schulz dem "Spiegel". Die EU müsse bei ihrem Haushalt nun neue Prioritäten setzen. Vorrang habe jetzt nicht die Strukturförderung in Ungarn, sondern die Bewältigung der Corona-Krise in Spanien und Italien, meinte Schulz. Er sehe nicht ein, dass die EU Milliarden nach Polen und Ungarn überweise, in zwei Länder, die seit Jahren die Demokratiegemeinschaft, die die EU sein sollte, gezielt aushöhlten.



Schulz war von 2012 bis 2017 Präsident des Europäischen Parlaments.



Orban hatte sich am Montag vom Parlament in Budapest umfassende Vollmachten geben lassen, um die Coronavirus-Krise zu bekämpfen. Das Notstandsgesetz ermöglicht es dem rechtsnationalen Regierungschef, auf unbestimmte Zeit per Dekret zu regieren.