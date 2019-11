Die Fraktionsvorsitzende der SPD im hessischen Landtag, Nancy Faeser, ist zur neuen Landeschefin gewählt worden.

Sie erhielt auf einem Parteitag in Baunatal die Zustimmung von gut 88 Prozent der Delegierten. Faesers Vorgänger Schäfer-Gümbel hatte sich aus der Politik zurückgezogen.



In Hamburg geht die SPD mit dem Ersten Bürgermeister Tschentscher als Spitzenkandidat in die Bürgerschaftswahl im Februar. Für ihn stimmten auf einem Landesparteitag gut 99 Prozent der Delegierten. Tschentscher steht seit März 2018 an der Spitze eines rot-grünen Senats in der Hansestadt.