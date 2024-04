Koalitionsstreit

Die Diskussion um die Kindergrundsicherung geht weiter. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Deren parlamentarische Geschäftsführerin Mast sagte in Berlin, es werde in den Bundestagsberatungen sehr viele Anträge geben. Das Gesetz müsse am Ende praktikabel sein. Forderungen der FDP an Bundesfamilienministerin Paus, einen völlig neuen Gesetzenwurf vorzulegen, wies Mast allerdings zurück. Die SPD-Politikerin betonte, das Bundeskabinett habe dem Entwurf zugestimmt, und zwar einschließlich Bundesfinanzminister Lindner von der FDP. Ähnlich hatte zuvor schon Paus selbst im ARD-Fernsehen argumentiert.

Die FDP kritisiert vor allem, dass die Grünen-Politikerin im Zusammenhang mit der Reform tausende Stellen schaffen will, um den erforderlichen Umbau zu bewerkstelligen. Das Thema Kindergrundsicherung dürfte heute Abend auch im Koalitionsausschuss zur Sprache kommen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.