Enthüllungen zu Altbundeskanzler

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Generalsekretär Kevin Kühnert. (Michael Kappeler/dpa )

Auf die CDU komme eine schmerzhafte, aber zwingende Aufgabe zu, sagte Generalsekretär Kühnert der "Süddeutschen Zeitung". Es sei ein ungeheuerlicher und in der bundesrepublikanischen Geschichte wohl beispielloser Vorgang. Der erste demokratische Bundeskanzler habe seine Macht systematisch unter Missachtung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien ausgebaut und gefestigt. Das lasse Teile der Geschichte in gänzlich anderem Licht erscheinen.

Nach Erkenntnissen des Historikers Klaus-Dieter Henke ließ Adenauer die SPD fast zehn Jahre lang weitaus stärker ausspionieren als bislang vermutet - unter anderem mit einem Informanten direkt in der SPD-Führung. Der "Zeit" erklärte Henke, wenn das Ende der Fünfzigerjahre aufgeflogen wäre, hätte es Adenauer das Amt gekostet. Mit Blick auf US-Präsident Nixon, der nach Bespitzelungsversuchen gegen die Demokraten in den 70ern zurücktrat, führte Henke aus, was in damals Bonn passiert sei, sei daran gemessen ein "Super-Watergate". Was in Washington nicht einen Tag lang funktioniert habe, habe in Bonn fast zehn Jahre lang geklappt.

