SPD-Bundestagsfraktion stellt auf ihrer Jahresauftaktklausur Weichen für die politische Arbeit der kommenden Monate. ( picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Ihr Chef Mützenich sagte am Abend in Berlin, es gehe neben sozialpolitischen Vorhaben wie höherem Mindestlohn und Kindergrundsicherung vor allem darum, die ökologische Transformation sozial zu gestalten. Der Blick richte sich auch auf mögliche zusätzliche Maßnahmen zur Abfederung der hohen Energiepreise. Überlagert wurden die weitgehend digital geführten Beratungen neben der Corona-Krise vor allem von dem sich zuspitzenden Konflikt um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Hier warb Mützenich erneut für eine Verhandlungslösung. In einem gestern Nachmittag auf der Klausur beschlossenen Positionspapier heißt es dazu, gerade in Zeiten neuer Spannungen brauche es eine neue Entspannungspolitik. Mit Bezug auf Corona wird in der Erklärung zudem festgehalten, dass Impfen der Weg aus der Pandemie sei.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.