Die SPD will sich im Wahljahr vor allem für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen.

Bundesfinanzminister Scholz sagte am Rande der virtuellen Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, es gehe um das Thema Respekt und damit um die Frage, wie man einander begegne. Zudem müsse es darum gehen, den Klimawandel aufzuhalten und für ein starkes und souveränes Europa einzutreten, erklärte Scholz. SPD-Parteichefin Esken betonte, auch die Digitalisierung müsse weiter vorangetrieben werden, gerade mit Blick auf die Schulen. Verlässlichkeit in der Bildung sei in der Pandemie ein zentrales Thema, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei für viele Eltern zu einem "Lebenskampf" geworden.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.