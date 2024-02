Die SPD-Bundestagsfraktion lehnt Kürzungen bei den Sozialabgaben ab. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Der Vorsitzende Mützenich sagte dem "Tagesspiegel", die Fraktion habe eine Steuerungsgruppe eingesetzt, die ein Konzept erarbeiten solle. Hintergrund ist die angespannte Haushaltslage und damit verbunden die Frage, wie notwendige Investitionen, Verteidigungsausgaben und Hilfen für die Ukraine finanziert werden sollen. Mützenich betonte, dass Kürzungen bei den Sozialleistungen für die SPD-Fraktion nicht in Frage kämen.

Auch die Grünen lehnen Einschnitte in diesem Bereich ab. Sie würden den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden und wären ökonomisch schädlich, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge. Der dritte Koalitionspartner, die FDP, will an der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form festhalten.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.