Der SPD-Innenexperte Lischka hat seinen Abschied aus dem Bundestag angekündigt.

Er werde sein Mandat in der zweiten Jahreshälfte abgeben und wieder als Notar arbeiten, heißt es in einer Mitteilung. Sein Ziel sei immer gewesen, sich nie gänzlich von der hauptamtlichen Politik abhängig zu machen und irgendwann in seinen alten Beruf zurückzukehren. Nun biete sich die Gelegenheit, weil eine Notar-Stelle in Magdeburg frei werde.



Der 53-Jährige Lischka sitzt seit 2009 für die Sozialdemokraten im Bundestag. In seiner Fraktion fungiert er als innenpolitischer Sprecher und sitzt zudem im Vorstand.