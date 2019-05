Die SPD-Bundestagsfraktion hält daran fest, am kommenden Dienstag über den Vorsitz abzustimmen.

Das beschloss der Vorstand heute in Berlin. Fraktionschefin Nahles hatte angekündigt, sich vorzeitig zur Wiederwahl zu stellen, um Klarheit in der Personaldebatte zu schaffen. Bislang hat sie keinen Gegenkandidaten. Der frühere SPD-Vorsitzende Schulz erklärte, er werde nicht gegen die Amtsinhaberin antreten. Auch der Chef der Parlamentarischen Linken, Miersch, will nicht kandidieren. Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Träger, sagte allerdings dem Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass es am Dienstag einen Mitbewerber geben werde. Einen Namen nannte er nicht.



Der SPD-Politiker Lauterbach warf den innerparteilichen Kritikern Feigheit vor. Es gebe Viele, die im Hintergrund mit der Presse redeten und sagten, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig sei aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde er feige, meinte Lauterbach.