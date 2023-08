Wohnkosten

Bauen wird immer teurer, Mieten auch. (picture alliance / dpa / Hilal Özcan)

Angesichts des enormen Anstiegs der Mieten sowie der Neben- und Heizkosten gebe es Handlungsbedarf, betonte Hubertz in der "Bild am Sonntag". Auf der morgigen Klausurtagung der Fraktion soll dem Zeitungsbericht zufolge ein Maßnahmenkatalog für mehr Mieterschutz beschlossen werden. Darin wird unter anderem gefordert, dass Mieten in angespannten Wohngegenden nur um maximal sechs Prozent innerhalb von drei Jahren angehoben werden dürfen. Bisher gilt grundsätzlich eine Grenze von 20 Prozent und in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt von 15 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.