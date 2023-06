Deutschland und China

Deutschland-Besuch der chinesischen Regierung (Kay Nietfeld/dpa)

Mit verbaler Konfrontation komme man nicht weiter, betonte Mützenich im Deutschlandfunk . Die chinesische Delegation lege großen Wert auf Respekt. Besprochen würden unter anderem die Klimapolitik, Handel und Abrüstung. Dass die Bundesregierung bislang noch keine China-Strategie vorgelegt habe, sieht Mützenich als unproblematisch an. Da werde teilweise ein Popanz aufgebaut. Ob man letztlich ein Schriftstück in den Händen habe oder nicht, heiße nicht, dass man sich vorher nicht abgestimmt habe, meinte der SPD-Politiker.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth, ebenfalls SPD, stellte den Fortbestand des Gesprächsformats mit China dagegen in Frage. Dies sei eigentlich nur für besonders enge strategische Wertepartner vorgesehen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

China will "Kooperationspotenziale" ausschöpfen

Chinas Ministerpräsident Li Qiang hatte gestern nach der Ankunft der zehnköpfigen chinesischen Regierungsdelegation in Berlin dafür geworben, Kooperationspotenziale auszuschöpfen. "Die heutige Welt befindet sich in einer neuen Phase von Wandel und Chaos", hieß in einer Erklärung Lis, die von der chinesischen Botschaft verbreitet wurde. "Gerade in solchen Zeiten ist es jedoch umso erforderlicher, dass die Menschen in China und Deutschland die Tradition der Freundschaft hochhalten."

Schon gestern Treffen mit Steinmeier und Scholz

Li war nach seiner Ankunft von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden. Steinmeier forderte China dabei laut einer Sprecherin auf, im Ukraine-Krieg seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um auf einen gerechten Frieden hinzuwirken. Am Abend war Li zu einem Essen mit Bundeskanzler Scholz zusammen getroffen. Auch Bundesumweltministerin Lemke und ihr chinesischer Amtskollege Huang Runqiu hatten den Tag vor den Regierungskonsulationen bereits zu einem Gespräch genutzt. Danach erklärten beide, die Zusammenarbeit beim Klima- und Umweltschutz ausbauen zu wollen.

Es wird erwartet, dass der Klimaschutz ein wichtiges Thema der Regierungskonsultationen sein wird, neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Die Bundesregierung will aber auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von China thematisieren. In den vergangenen Jahren sind die Spannungen zwischen den Ländern gewachsen, unter anderem wegen der Einschränkung der Menschenrechte in China und wegen des Taiwan-Konflikts.

Bereits das siebte Regierungs-Treffen mit China

Die Bundesregierung führt Regierungskonsultationen regelmäßig mit besonders engen Partnern oder aber mit Ländern durch, die für sie besonders wichtig sind, wie China, Indien oder Brasilien. Das jetzige Treffen mit China ist bereits das siebte seit der Premiere 2011 in Berlin.

Ministerpräsident Li wird von neun weiteren chinesischen Regierungsvertretern begleitet, die an den Konsultationen teilnehmen sollen. Die chinesische Delegation wird bis Mittwoch im Land bleiben und nach den politischen Gesprächen in Berlin auch noch München besuchen, um dort Unternehmensvertreter zu treffen. Staats- und Parteichef Xi Jinping ist traditionell bei solchen Konsultationen nicht dabei.

