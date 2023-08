Die SPD will mit einem "bundesweiten Mietenstopp" werben. (pa/Winfried Rothermel)

In einem Beschlusspapier für die Klausur Anfang der Woche, über das mehrere Medien berichten, ist von einem "bundesweiten Mietenstopp" die Rede. Gefordert wird allerdings nur, dass Mieten in angespannten Wohngegenden drei Jahre lang um maximal sechs Prozent steigen dürfen, solange sie nicht über den ortsüblichen Vergleichsmieten liegen. Aktuell gilt eine allgemeine Grenze für Mieterhöhungen von 20 Prozent in drei Jahren, in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt von 15 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.