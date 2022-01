Vorbereitung einer Corona-Impfung. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Sebastian Willnow)

Der Innenpolitiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Pflicht solle auf ein bis zwei Jahre befristet sein. Sie solle für nicht mehr als drei Impfungen gelten und über Bußgelder durchgesetzt werden.

Wiese sowie sechs weitere Parlamentarier der Grünen und der FDP hatten den Gruppenantrag am Freitag in einem Brief an die anderen Bundestagsabgeordneten angekündigt. Über die Vorschläge soll das Parlament am Mittwoch beraten.

